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Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha forvet transferinde karşı karşıya! Moussa Dembele için kıran kırana yarış...

11.05.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu golcü oyuncu Moussa Dembele için Fenerbahçe devreye girdi. Icardi'nin durumuna göre anlaşmayı kenarda tutan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin araya girmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha forvet transferinde karşı karşıya! Moussa Dembele için kıran kırana yarış...
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosu için araştırmalara başladı. Bir süredir Moussa Dembele ile flört halinde olan Galatasaray'a Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE TALİP OLDU

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Icardi'nin yüksek bonservisi nedeniyle B Planı olarak başka golcüler de bakan Galatasaray kulübü Moussa Dembele transferinde büyük aşama kaydetmişti. Fenerbahçe'nin de Moussa Dembele için araya girdiği ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

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Sezon sonunda Lyon'dan kesin olarak ayrılacak olan 26 yaşındaki Moussa Dembele'nin kararını henüz vermediği ve süre istediği öğrenildi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan transfer yarışını kimin kazanacağı henüz bilinmiyor.


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