Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha forvet transferinde karşı karşıya! Moussa Dembele için kıran kırana yarış...

Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosu için araştırmalara başladı. Bir süredir Moussa Dembele ile flört halinde olan Galatasaray'a Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE TALİP OLDU

Icardi'nin yüksek bonservisi nedeniyle B Planı olarak başka golcüler de bakan Galatasaray kulübü Moussa Dembele transferinde büyük aşama kaydetmişti. Fenerbahçe'nin de Moussa Dembele için araya girdiği ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Sezon sonunda Lyon'dan kesin olarak ayrılacak olan 26 yaşındaki Moussa Dembele'nin kararını henüz vermediği ve süre istediği öğrenildi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan transfer yarışını kimin kazanacağı henüz bilinmiyor.



