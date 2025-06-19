Galatasaray ve Fenerbahçe de transferde rota İngiltere! Thomas Partey'in menajeri ezeli rakipleri birbirine soktu...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe’ye İngiliz basınından sürpriz bir haber geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Thomas Partey menajerler aracılığıyla Türkiye’nin iki dev kulübüne önerildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi sezonu öncesi orta sahasını güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe de ise teknik direktör Jose Mourinho orta sahada Fred ile oynayabilecek bir isim arıyor.

İTALYA’DAN DA TALİBİ VAR

Yıldız oyuncu Arsenal ile sözleşme yenilemek istemesine rağmen kulübü ile anlaşma sağlayamayınca menajeri oyuncusunu diğer kulüplere önerdi. İtalya’dan Milan’ın da ilgilendiği oyuncu için menajeri görüşmelerini ilerletiyor.

GEÇEN SENEDE İSTEMİŞLERDİ!

Geçtiğimiz senelerde Partey’e ilgi gösteren her iki takımda oyuncuya teklif yapmış fakat Arsenal’in yüksek bonservis talebi transferin önünde engel olarak kalmıştı.

ATLETİCO’DAN TRANSFER EDİLDİ

2020-2021 yılı transfer döneminde Atletico Madrid’den 50 milyon euro bedelle transfer edildi. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlar da oynadığı 52 maçta 4 gol 3 asist atan Ganalı yıldız dikkat çekti.