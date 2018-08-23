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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ömer Bayram yarışı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 23.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala alternatif sol bek arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu, bu kez de Akhisarsporlu Ömer Bayram için kesişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ömer Bayram yarışı

Geçen hafta Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer etmek için yarışa girişen ezeli rakipler, Akhisarspor'un A Milli Takım'da da forma giyen futbolcusuna talip oldu. Geçen hafta Emre Akbaba'yı sarı-lacivertlilerin elinden alan Galatasaray'ın Ömer için Akhisar'a düşük bir bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise Akhisar yönetimine oyuncunun fiyatını sorduğu, yeşil-siyahlıların bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak belirlediği iddia edildi.

Akhisarspor'da üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki gurbetçi sol bek, takımıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırıp çifte kupa sevinci yaşadı. Türkiye'de daha önce 2012-2016 yılları arasında Kayserispor'da forma giyip 1.Lig'de şampiyonluk yaşayan Ömer, geçen Mart ayında ilk kez A Milli Takım'a çağrılıp 27 Mart'ta Karadağ'la oynanan özel maçta ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Sezon öncesi Muğdat, Soner Aydoğdu, Olcan gibi futbolcularını kaybeden Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel, daha önce kadrolarındaki Ömer ve sağ bek Lopes için gelecek transfer tekliflerine kapıyı kapattıklarını açıklamıştı.

LOPES ŞOKU

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasını 1 puanla geçen Akhisarspor'a Çaykur Rizespor'la oynanan son maçta sakatlanan Lopes'den kötü haber geldi. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanıp oyundan çıkan Portekizli futbolcunun yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda Rizespor maçında direkt kırmızı kart gören yıldız golcü Seleznyov ve sakatlığı süren stoper Dany de bu hafta Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek. Seleznyov'un yerine ileri uçta Elvis Manu'nun forma giymesi bekleniyor.

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Galatasaray Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig akhisarspor

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