Galatasaray ve Fenerbahçe'nin YouTube kanalları, Avrupa devlerini geçmek üzere!

Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 11 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izledi.

Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 12. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 13. sırada yer alıyor.

Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 10 takım arasında 5 İngiliz, 2 İspanyol, birer İtalyan, Alman ve Fransız takım yer alıyor.

Bu kulüpler sırasıyla Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, PSG, Manchester City, Juventus, Chelsea, Bayern Münih ve Arsenal'den oluşuyor. Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan 11. kulüp Tottenham ise iki Türk kulübünün önünde yer alıyor.

"DÖRT BÜYÜKLER" YOUTUBE KANALLARININ ABONE SAYISI 7 MİLYONA ULAŞTI

"Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un YouTube'taki abone sayısı yaklaşık olarak 7 milyona ulaştı.

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan üç Türk spor kulübü var.

Galatasaray'ın YouTube kanalındaki abone sayısı 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin abone sayısı ise 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube kanalındaki abone sayısı 1,2 milyon, Trabzonspor'un ise 315 bin düzeyinde bulunuyor.

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005 yılında, Galatasaray 2011 yılında, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013 yılında açtı.

Kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarını arttıkça izlenme oranları artıyor bu da daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor.

Dört büyüklerin YouTube abone sayıları şu şekilde:

YouTube abonesi (Milyon) / 5 Mart 2024

1 Galatasaray 2,8

2 Fenerbahçe 2,6

3 Beşiktaş 1,2

4 Trabzonspor 0,3

YouTube'ta 10 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın 2 spor kulübü: Barcelona ve Real Madrid

YouTube'ta 10 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın ilk spor kulübü İspanyol ekip Barcelona oldu. İspanya'nın bir diğer köklü kulüplerinde Real Madrid de 10 milyon barajını aşan 2. kulüp olma başarısını gösterdi.

Pandemi öncesi yaklaşık 9 milyon abonesi olan Barcelona'nın, 2021 yılında abone sayısı 11 milyonu geçerken bugün ise 16,6 milyon YouTube abone sayısına sahip durumda.

Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü olan Barcelona'yı, 12,4 milyon abonesiyle İspanya LaLiga'daki ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 9,5 milyon, Manchester United'ın ise 8,7 milyon YouTube abonesi var. Avrupa'da 2,5 milyondan fazla YouTube abonesi olan ikisi Türk toplam 13 kulüp bulunuyor.

Avrupa'da 2,5 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüpleri şu şekilde:

5 Mart 2024

1 Barcelona İspanya 16,6

2 Real Madrid İspanya 12,4

3 Liverpool İngiltere 9,5

4 Manchester United İngiltere 8,7

5 PSG Fransa 7,4

6 Manchester City İngiltere 7,1

7 Juventus İtalya 5,6

8 Chelsea İngiltere 4,9

9 Bayern Münih Almanya 3,9

10 Arsenal İngiltere 3,8

11 Tottenham İngiltere 3,4

12 Galatasaray Türkiye 2,8

13 Fenerbahçe Türkiye 2,6





