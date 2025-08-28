Galatasaray Wilfried Singo'yu İstanbul'a getirdi! KAP'a bildirildi, ilk açıklama geldi

Galatasaray yönetimi, transfer döneminin son günlerinde büyük bir hamle yaparak Monaco'nun Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Singo, gece saat 01:00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

"DROGBA VE EBOUE'DEN TAVSİYELER ALDIM"

Wilfried Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgisi olduğuna değinerek "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım." diye konuştu.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Singo, "Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

SİNGO'NUN BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞI

Öte yandan transferin mali detayları da oldukça dikkat çekici. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Singo'nun bonservisi için Monaco'ya 30 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 35 milyon Euro ödeyecek.

24 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak ve sonraki satıştan Monaco'ya %10 pay verilecek. Bu rakamlar, Singo'nun Galatasaray için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gözler önüne seriyor.

HEM SAĞ BEK HEM STOPER

Singo, sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkan Fildişili futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hızı, fizik gücü ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken Singo, Galatasaray savunmasına önemli bir güç katması bekleniyor. Özellikle hücuma verdiği destek ve etkili ortalarıyla tanınan Singo, sarı-kırmızılı takımın oyununa yeni bir boyut kazandıracak.

Singo'nun gelişiyle birlikte Galatasaray'ın savunma hattı daha da güçlenirken, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atılmış oldu. Fildişili yıldızın performansı merakla bekleniyor.