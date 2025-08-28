Galatasaray'ın Wilfried Singo transferini Türk futbol tarihine geçti!

Galatasaray, Wilfried Stephane Singo transferinin detaylarını KAP'a bildirdi ve resmi açıklamayı yaptı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Singo transferi için Monaco'ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından %10 pay maddesi de yer alıyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 4.8 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fildişili futbolcu, Galatasaray'dan senelik 4.8 milyon euro ücret kazanacak.