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Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe derbisinden bu yana oynadıkları tüm maçlarda yaşanan hatalardan bıkan Sarı-Kırmızılı yönetim, federasyondan yabancı hakem talep edecek. Yönetim ayrıca hataları IFAB'a taşımaya hazırlanıyor.

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Sarı-Kırmızılı yönetim, üst üste yaşanan hakem hataları nedeniyle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gitme kararı aldı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre, Konyaspor mücadelesinde Serdar Aziz'in pozisyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) savaş açan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde de Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın pozisyonları art niyetli yorumladığını belirterek, yaptırımlar alma kararı aldı.

KÜLÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇEKİLİRİZ

Olağanüstü toplanacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, camianın önde gelenleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Kupası'nda çekilme, hatta Süper Lig'den de çekilmeye kadar birçok konuyu tartışacak olan Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'yla da kesin olarak ilişkisini kesecek

TFF ve MHK'ye karşı hakem hatalarını IFAB'a taşıyacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, federasyondan maçlarına artık yabancı hakemlerin verilmesini de talep edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig IFAB

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Takım
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu kadar art niyetli federasyon ve tetikçi hakemlerine yeter her maç başka skandal tahammülümüz kalmadı artık ya bu işi bıraksınlar ya da Galatasaray gereğini yapar ve kestiği ceza ağır olur yabancı hakem gelecek dertler bitecek var sistemi dediler yok oldular resmen yapılan kayırmalar çalınan puanlar yeter...
hahaha...
GS.Yönetimi haksızmı hayır,Haklımı HAYIR. Neden haksız:Başka takımlar aleyhine olup,kendi lehlerine olduğunda hakem hatalarını dile getirmediklerinden HAKSIZLAR, Hahklılarmı Evet.Bir haksızlığa karşı çıkmaları nedeniye elbette haklılar.Fakaat işine gelince karşı olduğun haksızlık,işine gelmediğinde dile getirmediğinde iki taraflı bıçak gibi adamı keser ve kesiyor
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