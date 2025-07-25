Galatasaray, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak! RAMS Park'taki müsabaka saat 21.00'de başlayacak...

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

"Cimbom", daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır