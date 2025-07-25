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Galatasaray, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak! RAMS Park'taki müsabaka saat 21.00'de başlayacak...

Galatasaray yarın hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşılaşacak. Mücadele RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, yarın Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak! RAMS Park'taki müsabaka saat 21.00'de başlayacak...

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

"Cimbom", daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Cagliari Calcio Fransa galatasaray hazırlık maçı lazio Rams Park
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