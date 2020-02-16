Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | GS Malatya canlı maç izle | bein sports canlı yayın

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki maçı da gol yemeden kazandı (2-0 & 3-0).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan üç oyuncudan biri olan Ömer Bayram (8; Edin Visca ve Caner Erkin ile birlikte), daha önceki üç sezonun toplamında aynı sayıda gol pası vermişti.

Galatasaray formasıyla çıktığı son üç lig maçında da gol atan Adem Büyük (toplam 4 gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Sivasspor'un (19) ardından deplasmanda en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor (18), çıktığı 11 karşılaşmanın 10'unda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 21 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15).

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte en fazla gol atan (17) ve en az gol yiyen (2) takım konumunda.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Kemal Özdeş'e rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim (1M), tek yenilgisini Şubat 2018'de aldı (Kasımpaşa 2-1 Galatasaray).

Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Thievy Bifouma (6), Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı beş karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı ertelenen Malatya ekibi ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 6. kez karşılaşacak. Rekabette takımların 2'şer galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise bu müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

????Süper Lig Cemil Usta Sezonu

???? 22. Hafta Karşılaşması

????️ Galatasaray

???? 16.02.2020

???? 19:00

???? Alper Ulusoy

???? Türk Telekom Stadyumu

???? #GSvYMS pic.twitter.com/7VBsPBzBK3 — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 15, 2020

ADEM BÜYÜK'E KART UYARISI

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da sınırda tek isim var; Adem Büyük. Teknik heyet, Falcao ve Andone’nin yokluğunda takımı sırtlayan Adem’den bugünkü maçta dikkatli olmasını istedi. Adem, kart görmesi durumunda haftaya Kadıköy’de forma giyemeyecek. Sadece Adem’e değil, tüm futbolculara uyarı yapılırken, hakem ile gereksiz diyaloğa girilmemesi istendi.

YENİ MALATYASPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’dan en kötü beraberlikle dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, bu maçta sakat Fofana ve kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş’tan yararlanamayacak.

TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Galatasaray’ın üst üste galibiyetler alması taraftarları da ayağa kaldırdı. Kombine sahipleriyle birlikte satılan bilet sayısı 40 bine ulaşırken, yönetim bugün tribünlerde 45 bin kişinin olmasını bekliyor. Hafta içinde Alanyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Cim Bom’da, takımın hırslı görüntüsü taraftarları fazlasıyla memnun etmişti. Kulüp, maça gelemeyecek taraftarların kombine devri yapması için çağrıda bulunuyor.