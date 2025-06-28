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Galatasaray yetenek avında! Tüm Avrupa'nın peşinde olduğu 17'lik yıldıza kanca...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken oldukça sürpriz bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray yetenek avında! Tüm Avrupa'nın peşinde olduğu 17'lik yıldıza kanca...
Berker İşleyen

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi.

İddiaya göre Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen genç bir yeteneği radarın aldı.

'GALATASARAY İLGİLENİYOR'

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Sky'ın haberine göre, Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın 17 yaşındaki yıldızı Can Armando Güner ile ilgileniyor. Genç oyuncuya Bundesliga ekiplerinden de yoğun ilgi var.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

25 MAÇTA 21 KATKI

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Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen genç futbolcu, 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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