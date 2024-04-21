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Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! Pendikspor engelini 4-1'lik skorla geçtiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.04.2024 20:57
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Pendikspor’u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray ile küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor müthiş bir oyun ortaya koydu. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazanarak Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkarttı.

Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! Pendikspor engelini 4-1'lik skorla geçtiler...

Galatasaray Pendikspor ile Süper Lig'in 33. haftasında Rams Park'ta karşılaştı. Son 13 lig maçını kazanan Galatasaray, Pendikspor engelini de 4-1 geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

ICARDI, ABDÜLKERİM, MERTENS VE KEREM İŞİ BİTİRDİ

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Galatasaray'ın gollerini 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Mertens ve 90+6'da Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

PENDİKSPOR'UN TEKİ GOLÜ ALPASLAN'DAN

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Pendikspor'un tek golünü 85. dakikada Alpaslan Öztürk kaydetti.

ICARDI TARİHE GEÇTİ

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Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

GALATASARAY, İÇ SAHADA 71 GÜN SONRA HAFTA SONU MAÇINA ÇIKTI

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Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında 71 gün sonra hafta sonu maçı yaptı.

İç sahada son hafta sonu müsabakasını 10 Şubat Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayan Galatasaray, sonrasındaki 3 rakibini hafta içinde konuk etti.

Galatasaray, bu süreçte 26 Şubat Pazartesi Bitexen Antalyaspor, 8 Mart Cuma Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

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Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.

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