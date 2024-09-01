SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 00:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar sahadan 5-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yaptığı gönderme dikkatleri çekti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı - kırmızılılar sahadan 5-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yaptığı gönderme dikkatleri çekti.

'UCUZ PENALTI'

10ba25aa-a22e-4941-946e-47e1a80fcbba

"Bugün 5-1 kazandık. Ancak 2 tane çok ucuz penaltıyla karşı karşıya kaldık. Bu maç böyle olmasaydı çok büyük infiallere yol açılabilirdi. Kolay verilen 2 penaltıyla bizi cezalandırdılar. Bizim kazandığımız penaltıdaki kırmızı kartın VAR müdahalesiyle olması hakem adına talihsiz andı. Ligin başındayız. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Kolay geçen maçlarda bu kadar bariz hatalar olmamalı."

MOURINHO'YA GÖNDERME

Screenshot_2

"Dünkü maçta neredeyse faulün yerini neredeyse yedek kulübesi belirleyecekti. Elleriyle işaret etmedikleri kaldı. Hakemlerimizden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."

'BİRAZ SAĞDUYULU DAVRANMALIYIZ'

Screenshot_1

"Küçük bir sitemim var. Bugün seyircilerimiz için öngörülen rakam 1905 TL. 1905 çok güzel rakam ama Anadolu insanı için, deplasman tribünü için çok fazla. Biraz daha sağduyulu davranmalıyız."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Konser sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

Konser sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

Amcası gözaltına alınmıştı! DNA eşleşti

Amcası gözaltına alınmıştı! DNA eşleşti

Erencan Yardımcı, Arda Turanlı Eyüpspor tarihine geçerek Hoffenheim'a transfer oldu!

Erencan Yardımcı, Arda Turanlı Eyüpspor tarihine geçerek Hoffenheim'a transfer oldu!

UEFA Kupası için en avantajlı takım açıklandı!

UEFA Kupası için en avantajlı takım açıklandı!

Galatasaray ile deplasmana götürüldü, sözleşmesi yolda feshedildi!

Galatasaray ile deplasmana götürüldü, sözleşmesi yolda feshedildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.