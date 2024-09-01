Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı - kırmızılılar sahadan 5-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yaptığı gönderme dikkatleri çekti.

'UCUZ PENALTI'

"Bugün 5-1 kazandık. Ancak 2 tane çok ucuz penaltıyla karşı karşıya kaldık. Bu maç böyle olmasaydı çok büyük infiallere yol açılabilirdi. Kolay verilen 2 penaltıyla bizi cezalandırdılar. Bizim kazandığımız penaltıdaki kırmızı kartın VAR müdahalesiyle olması hakem adına talihsiz andı. Ligin başındayız. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Kolay geçen maçlarda bu kadar bariz hatalar olmamalı."

MOURINHO'YA GÖNDERME

"Dünkü maçta neredeyse faulün yerini neredeyse yedek kulübesi belirleyecekti. Elleriyle işaret etmedikleri kaldı. Hakemlerimizden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."

'BİRAZ SAĞDUYULU DAVRANMALIYIZ'

"Küçük bir sitemim var. Bugün seyircilerimiz için öngörülen rakam 1905 TL. 1905 çok güzel rakam ama Anadolu insanı için, deplasman tribünü için çok fazla. Biraz daha sağduyulu davranmalıyız."