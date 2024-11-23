Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk sitem etti! "Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu?" dedi ve... Fenerbahçe'nin penaltısına tepki gösterdi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk, oynanan Bodrum FK - Galatasaray maçı öncesi Bodrum Şehir Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

''HERKESİN AYARINI BOZDU!''

Galatasaray maçından önce konuşan Öztürk, "Belki Osimhen herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum. İnşallah bu kalitede oyuncular ülkemize gelmeye devam eder. Ama son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. İkinci sırada olan rakibimizin maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık skora göre konuşmak 2 rakibimiz için standart hale geldi." dedi.

"HACIOSMANOĞLU BİZİ ŞOK EDİYOR"

Açıklamalarına devam eden Öztürk, "3 gün önce bir spor kanalında ikinci sıradaki rakibimizin 3 tane yönetim kurulu üyesi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı. Şaşırtan ise büyük ümit beslediğimiz, seçilmesi için büyük emek verdiğimiz, ikinci sıradaki rakibimizi hariç tutuyorum çünkü onlar boş oy attı. İbrahim Hacıosmanoğlu bizi şok ediyor, Federasyon şok ediyor. İnanamıyorum. İbrahim Başkan 2 kere konuştu. Birinde Okan Hocayla ilgili. Mourinho'nun bizim Türk'lüğümüzü aşağılamakla yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok, Okan hocaya hemen laf yetiştirdi. İkinci sıradaki rakimibizin çıktığı kanala çıktı yine bizi suçladı. İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı." şeklinde konuştu.

"MOURINHO'YA BİR TANE LAFINIZ YOK MU?"

Öztürk sözlerini, "Gene bugün Kayseri'de maç oynanıyor. Skor beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı oluyor akıllara ziyan! Kostic adamın ayağına basıyor. Bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git! Çok haklılar. Federasyon Başkanı ikinci sıradaki rakibin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Nedir bu? Anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer Federasyon'dan şikayet ettik. Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Adam bizi küçük düşürecek şeyler yapıyor. Değil Osimhen, 3. sınıf bir oyuncu bile gelmez Türkiye'ye." ifadeleriyle sonlandırdı.