SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yönetimi de dayanamadı! Yeni transfer Jelert takımdan gönderiliyor, yerine Calabria geliyor!

Galatasaray yönetimi de dayanamadı! Yeni transfer Jelert takımdan gönderiliyor, yerine Calabria geliyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 08:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın büyük ümitlerle kadrosun kattığı Elia Jelert'ten beklentilerin çok altında bir performans alırken Sarı-Kırmızılı yönetim Danimarkalı oyuncunun yerine sürpriz bir ismi listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi de dayanamadı! Yeni transfer Jelert takımdan gönderiliyor, yerine Calabria geliyor!
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Elias Jelert, takıma katılan isimlerden belki de en çok eleştirilen isim olarak göze çarpıyor. Şu ana dek çıktığı maçlarda beklentileri karşılayamayan Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk’un kendisini fiziksel olarak yetersiz bulması nedeniyle gözden çıkarıldı.

OCAKTA SÜRPRİZ İSİM

elias-jelert-galatasaray-2024-2025-1724079154-145585

Bu gelişmeler sonrası Jelert'i ara transferde kiralık olarak göndermeyi planlayan Galatasaray yönetimi devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvarken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

'OYUNCU DA GELMEYE İSTEKLİ'

davide-calabria-milan-1626167596-67141

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Jelert'in gönderilmesi sonrası bu bölgeyi Davide Calabria ile doldurmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un onay verdiği Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki için şimdiden temaslara başlandı. İtalyan kulübünün bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Calabria'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.

Milan'ın kaptanlığını yapan İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu kaydedildi. 1.76 boyundaki Calabria, Milan'dan başka takımda oynamadı.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

davide-calabria-ac-milan-1595926656-44278

Milan formasını 261 maçta terleten Davide Calabria, 9 gol ve 21 asistle oynadı. İtalyan yıldızın bonservis bedeli ise 13 milyon Euro olarak belirlendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer İtalya Milan son dakika galatasaray Elias Jelert
En Çok Okunan Haberler
Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme iddiası!

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'ne İnceleme iddiası!

Bugün itibarıyla durdu! Bir ilde su alarmı: 'Binlerce kişiyi etkileyen bir sorun'

Bugün itibarıyla durdu! Bir ilde su alarmı: 'Binlerce kişiyi etkileyen bir sorun'

Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor!

Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor!

Kerem başladı, Orkun bitirdi!

Kerem başladı, Orkun bitirdi!

Derbide ortalık karıştı!

Derbide ortalık karıştı!

Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım!

Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.