Galatasaray yönetimi de dayanamadı! Yeni transfer Jelert takımdan gönderiliyor, yerine Calabria geliyor!

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Elias Jelert, takıma katılan isimlerden belki de en çok eleştirilen isim olarak göze çarpıyor. Şu ana dek çıktığı maçlarda beklentileri karşılayamayan Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk’un kendisini fiziksel olarak yetersiz bulması nedeniyle gözden çıkarıldı.

OCAKTA SÜRPRİZ İSİM

Bu gelişmeler sonrası Jelert'i ara transferde kiralık olarak göndermeyi planlayan Galatasaray yönetimi devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvarken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

'OYUNCU DA GELMEYE İSTEKLİ'

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Jelert'in gönderilmesi sonrası bu bölgeyi Davide Calabria ile doldurmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un onay verdiği Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki için şimdiden temaslara başlandı. İtalyan kulübünün bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Calabria'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.

Milan'ın kaptanlığını yapan İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu kaydedildi. 1.76 boyundaki Calabria, Milan'dan başka takımda oynamadı.

BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO

Milan formasını 261 maçta terleten Davide Calabria, 9 gol ve 21 asistle oynadı. İtalyan yıldızın bonservis bedeli ise 13 milyon Euro olarak belirlendi.