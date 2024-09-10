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Galatasaray yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti! Nicola Zalewski'yi ikna etmek an meselesi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 19:05
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Galatasaray, Nicola Zalewski'nin transferi için oyuncu ve kulübü Roma ile anlaştı. Oyuncuyu ikna edebilmek için İtalya'ya giden sarı-kırmızılı yöneticiler, yıldız ismi alıp Türkiye'ye dönmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Nicola Zalewski

Nicola Zalewski

POL Polonya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray’da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığı sonrası kadrodaki boşlukları doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

ZALEWSKI İÇİN İMZA AN MESELESİ

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Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere... Roma ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmek istiyor.

ZALEWSKI'YE NAKİT 8 MİLYON EURO BONSERVİS

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Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için 8 milyon Euro nakit, 3 milyon Euro da bonus şeklinde bir teklif yaptığı aktarıldı. Roma ile anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu ikna edebilmek için bugün akşam saatlerinde İtalya'ya uçtu.

ROMA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

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2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Zalewski'nin atletik performansı dikkat çekiyor.

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