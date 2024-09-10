Galatasaray yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti! Nicola Zalewski'yi ikna etmek an meselesi...

Galatasaray’da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığı sonrası kadrodaki boşlukları doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı.

ZALEWSKI İÇİN İMZA AN MESELESİ

Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere... Roma ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmek istiyor.

ZALEWSKI'YE NAKİT 8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için 8 milyon Euro nakit, 3 milyon Euro da bonus şeklinde bir teklif yaptığı aktarıldı. Roma ile anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu ikna edebilmek için bugün akşam saatlerinde İtalya'ya uçtu.

ROMA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Zalewski'nin atletik performansı dikkat çekiyor.