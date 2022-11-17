Galatasaray, zirveyi Fenerbahçe'den aldı! Yayıncı kuruluş gelirleri açıklandı

Dört büyüklerin 14 hafta sonunda yayıncı kuruluştan aldığı paralar açıklandı. Sezon başından beri zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı çıkışla birlikte zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırdı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ

Beşiktaş derbisinin ardından Başakşehir karşısında 7 gol bulan Galatasaray'da yayıncı kuruluş gelirleri adeta patladı. Bu maçlara kadar Fenerbahçe'nin gerisinde olan sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirveye oturdu.

Dört büyüklerin 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar:

Galatasaray: 118 milyon 186 bin TL

Fenerbahçe: 110 milyon 758 bin TL

Beşiktaş: 97 milyon 576 bin TL

Trabzonspor: 72 milyon 986 bin TL

(AA)

