SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, zirveyi Fenerbahçe'den aldı! Yayıncı kuruluş gelirleri açıklandı

Galatasaray, zirveyi Fenerbahçe'den aldı! Yayıncı kuruluş gelirleri açıklandı

17.11.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört büyüklerin 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar açıklandı. Sezon başında Fenerbahçe'nin zirvede olduğu liste, Galatasaray'ın son haftalarda yaşadığı çıkışla birlikte değişti.

Galatasaray, zirveyi Fenerbahçe'den aldı! Yayıncı kuruluş gelirleri açıklandı

Dört büyüklerin 14 hafta sonunda yayıncı kuruluştan aldığı paralar açıklandı. Sezon başından beri zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı çıkışla birlikte zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırdı.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ

d12712eb73de46dfa299efdd66ee690a

Beşiktaş derbisinin ardından Başakşehir karşısında 7 gol bulan Galatasaray'da yayıncı kuruluş gelirleri adeta patladı. Bu maçlara kadar Fenerbahçe'nin gerisinde olan sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirveye oturdu.

Dört büyüklerin 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar:

Galatasaray: 118 milyon 186 bin TL

Fenerbahçe: 110 milyon 758 bin TL

Beşiktaş: 97 milyon 576 bin TL

Trabzonspor: 72 milyon 986 bin TL

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''
G.Saray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddettiG.Saray'dan 'Yeni Arda Güler' hamlesi! Başkan teklifi reddetti
'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''

Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

6 milyon Euro çöpe mi gitti? Karar verildi...

6 milyon Euro çöpe mi gitti? Karar verildi...

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.