Galatasaray'ın son yıllardaki derbi karnesi zayıf

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yoğun ve zorlu fikstüründe kendisi gibi sezona iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Vodafone Park'tan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edememesi dikkati çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi. Dış sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Dolmabahçe ve Kadıköy'de çıktığı 9 derbide 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.