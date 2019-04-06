SPOR

Galatasaraylı futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.04.2019 23:01 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yenerek liderle puan farkını maç fazlasıyla 3'e indiren Galatasaray'da Emre Akbaba, Fernando, Feghouli ve Linnes, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Galatasaraylı futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaraylı futbolcular açıklamalarda bulundular.

Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Emre Akbaba, "Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kadıköy'e de kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

FERNANDO: "FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fernando ise Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini vurgularken, "Fenerbahçe maçından önce bu maç çok önemliydi. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kazandık ve şimdi Fenerbahçe maçı var. Hafta içi iyi çalışacağız ve oraya giderek kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 14 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.

FEGHOLI: GOL ATMAM ÖNEMLİ DEĞİL

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki haftalarda daha çok gol atmak istediğini belirten Cezayirli oyuncu, "Elhamdülillah sakatlık olmadı. Bir gol attım ama ofsayt nedeniyle sayılmadı. Gelecek haftalarda gol atacağımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmam değil, puan almamız. Gelecek haftalar da çok önemli olacak. Pozisyonu görmedim. Sonradan ofsayt olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

  1. devrede sakatlığını atlatmasının da performansını etkilediğini söyleyen Feghouli, "İkinci yarı gösterdiğim performansımdaki en önemli faktör sakatlık yaşamamış olmam. Bu performansı sürekli göstermemi sağlıyor, doğal olarak da bir ivme yakaladım. Takım arkadaşlarımın da iyi olması ve alışkanlık kazanarak daha hızlı oynayabilmemiz de etkili oluyor" dedi.

LINNES: EN İYİ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta sol bek pozisyonunda oynayan Martin Linnes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Martin Linnes şu ifadeleri kullandı:

''Bugün gösterdiğim performanstan dolayı çok mutluyum. Uzun süredir ilk 11 oynamıyordum. Bugün benim için kendimi hem hocama hem takımıma hem de taraftarlarıma gösterebilmem açısından önemli bir şanstı. İyi bir performans göstermem gerekiyordu, bunu sağladığım için çok mutluyum. Oynadığım iyi maçlardan birisi olduğunu söyleyebilirim.

''PENALTI ÇOK NET''

Ofsayt pozisyonu için bir şey diyemeyeceğim. Pozisyonları maçtan sonra görme şansım da olmadı, o yüzden çok emin değilim. Biliyorsunuz VAR sistemi de var. Penaltı için bariz penaltı diyebilirim. Arkadan yapılan bir müdahale, kaçacak bir yerim de yoktu. Penaltı çok net diyebilirim.

Buraya ilk geldiğimizde kızım 2.5 aylıktı. Yakında 4 yaşına girecek. Galatasaray tribünlerinde büyüyor ve bu yüzden çok mutlu.''

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Drogba şaşırttı! '1 yıllık kontrat verirseniz...'Drogba şaşırttı! '1 yıllık kontrat verirseniz...'
Terim derbi için müjdeyi açıkladı!Terim derbi için müjdeyi açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Akbaba fernando Sofiane Feghouli martin linnes

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Tarihi transferi duyurdular! Hazard...

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaraylı futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

G.Saraylı yıldızların derbi iddiası!

Didier Drogba: Bir yıllık kontrat verin, bedava oynarım

Drogba şaşırttı! '1 yıllık kontrat verirseniz...'

Fatih Terim: Nagatomo Fenerbahçe derbisine yetişebilir

Terim derbi için müjdeyi açıkladı!

Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı

G.Saray'dan çılgın seri! 33 maç...

G.Saray'da penaltı krizi! Sahada tartıştılar

G.Saray'da penaltı krizi! Sahada tartıştılar

Cezalı duruma düşen Marcao, Fenerbahçe derbisinde yok

Bir yıldız daha derbide yok! Gözyaşı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.