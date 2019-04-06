Galatasaraylı futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi

Önümüzdeki haftalarda daha çok gol atmak istediğini belirten Cezayirli oyuncu, "Elhamdülillah sakatlık olmadı. Bir gol attım ama ofsayt nedeniyle sayılmadı. Gelecek haftalarda gol atacağımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmam değil, puan almamız. Gelecek haftalar da çok önemli olacak. Pozisyonu görmedim. Sonradan ofsayt olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Fernando ise Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini vurgularken, "Fenerbahçe maçından önce bu maç çok önemliydi. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kazandık ve şimdi Fenerbahçe maçı var. Hafta içi iyi çalışacağız ve oraya giderek kazanmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe derbisi ile ilgili görüşleri sorulan Emre Akbaba, "Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kadıköy'e de kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

devrede sakatlığını atlatmasının da performansını etkilediğini söyleyen Feghouli, "İkinci yarı gösterdiğim performansımdaki en önemli faktör sakatlık yaşamamış olmam. Bu performansı sürekli göstermemi sağlıyor, doğal olarak da bir ivme yakaladım. Takım arkadaşlarımın da iyi olması ve alışkanlık kazanarak daha hızlı oynayabilmemiz de etkili oluyor" dedi.

LINNES: EN İYİ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta sol bek pozisyonunda oynayan Martin Linnes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Martin Linnes şu ifadeleri kullandı:

''Bugün gösterdiğim performanstan dolayı çok mutluyum. Uzun süredir ilk 11 oynamıyordum. Bugün benim için kendimi hem hocama hem takımıma hem de taraftarlarıma gösterebilmem açısından önemli bir şanstı. İyi bir performans göstermem gerekiyordu, bunu sağladığım için çok mutluyum. Oynadığım iyi maçlardan birisi olduğunu söyleyebilirim.

''PENALTI ÇOK NET''

Ofsayt pozisyonu için bir şey diyemeyeceğim. Pozisyonları maçtan sonra görme şansım da olmadı, o yüzden çok emin değilim. Biliyorsunuz VAR sistemi de var. Penaltı için bariz penaltı diyebilirim. Arkadan yapılan bir müdahale, kaçacak bir yerim de yoktu. Penaltı çok net diyebilirim.

Buraya ilk geldiğimizde kızım 2.5 aylıktı. Yakında 4 yaşına girecek. Galatasaray tribünlerinde büyüyor ve bu yüzden çok mutlu.''

