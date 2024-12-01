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Galatasaraylı futbolcular Eyüpspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu: "TFF adil olmalı! Dinlenmeye zamanımız olmadı..." Lucas Torreira, Roland Sallai

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 23:39
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılı futbolculardan Roland Sallai ve Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular Eyüpspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu: "TFF adil olmalı! Dinlenmeye zamanımız olmadı..." Lucas Torreira, Roland Sallai

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaray'lı futbolcuların açıklamaları;

LUCAS TORREIRA: TFF ADİL OLMALI

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TFF'nin fikstür ayarlamasına göndermede bulunan Lucas Torreira, "Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef... Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız." şeklinde konuştu.

ROLAND SALLAI: SADECE HAYAL KIRIKLIĞI

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Karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Roland Sallai ise, "Hayal kırıklığı oldu. Evimizde sadece 1 puan almak sadece hayal kırıklığı... Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız. Taraftarımız inanılmaz. Tüm dünyada sayılı, inanılmaz. Gol atınca birlikte kutlamamız çok mutluluk vericiydi. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz." dedi.

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Lucas Torreira galatasaray
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