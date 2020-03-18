Galatasaraylı isim karantinada! İşte koronavirüse yakalanan isimler

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, koronavirüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı. İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler...
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