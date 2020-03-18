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  4. Galatasaraylı isim karantinada! İşte koronavirüse yakalanan isimler

Galatasaraylı isim karantinada! İşte koronavirüse yakalanan isimler

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor camiasını da vurdu.. Avrupa başta olmak üzere birçok lig ve organizasyonun askıya alındı. Resmi açıklamalar sonrası kulüpler karantina kurallarının uygulandığını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, koronavirüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı. İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler...

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Christian Wood (Detroit Pistons)

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Albin Ekdal (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Luca Kilian (Paderborn)

Luca Kilian (Paderborn)

Elaquim Mangala (Valencia)

Elaquim Mangala (Valencia)

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Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)
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Anahtar Kelimeler:
avrupa Çin dünya koronavirüs

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