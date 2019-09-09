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Galatasaraylı Jean Michael Seri, eski kulübü Nice ile davalık oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız ismi Jean Michael Seri, Fulham'a transfer olduğu sırada bonservis bedelini kağıt üzerinde düşük göstererek sahtekarlık yapıldığı iddiasıyla Fransız kulübü Nice'e dava açtı.

Galatasaraylı Jean Michael Seri, eski kulübü Nice ile davalık oldu

Jean Michael Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferi sırasında takım arkadaşı Maxime Le Marchan da, aynı kulübün yolunu tutmuştu. Fulham, her iki oyuncunun bonservisi için Nice kulübüne 24.6 milyon Euro ödeme yaptı. Kağıt üzerinde Seri için 12 milyon, Le Marchand içinse 12.6 milyon Euro ödendiği belirtildi.

Seri'nin avukatına göre oyuncusunun 18.7 milyon Euro'luk satış bedeli Nice tarafından düşük gösterilerek Fildişili oyuncuya sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken 700 bin Euro bonus ve eski kulübüne ödenmesi gereken 1 milyon Euro'luk primden kurtulundu.

"SERI, AYDINLATILMASINI İSTİYOR"
Seri'nin avukatı, "Fulham, Nice'den aynı anda iki oyuncu birden aldı. Le Marchand'ın bonservisi yüksek gösterilerek Seri'ye ödenmesi gereken ücretler ödenmedi. Transfer piyasasını bilenler, Le Marchand için ödenen bu bonservis bedelini oldukça garip bulacaktır. Ayrıca, Fulham kulübü Seri'ye Le Marchand'ın üç katı maaş ödemesi yapmıştır. Seri, bu olayın hukuk önünde etraflıca aydınlatılmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.

Sky Sport ve L'Equipe'te yer alan haberler sonrası Nice ve Fulham kulüpleri ise herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Nice Fulham

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