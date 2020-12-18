Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testini sızdıran kişiye ceza!

Norveç'ten Dagbladet'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki Omar Elabadellaoui, 13 Kasım akşamı koronavirüs olduğunu öğrendi ve haber kısa bir süre sonra tüm Norveç basınında yer almaya başladı. Norveç Milli Takımı, çıkan haberler üzerine Avusturya'ya yedek takımını gönderdi. Ancak, Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını basına sızdıranlar aynı zamanda Galatasaraylı oyuncunun mahremiyet haklarını da ihlal ettiler. Norveç polisi de bu bilgiyi sızdıranın peşine düştü.

"EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

Norveç Polis Müfettişi Andreas Kruszewski, "Bu konuda araştırmalarımızı yaptık ve raporumuzu tuttuk. Mahremiyetin ve gizliliğin ihlali suçları işlendi. Davanın en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz." açıklamasını yaptı. Kruszewski, Norveç Futbol Federasyonu'nun da bu araştırmada tüm gücüyle yardımcı olduğunu açıkladı.

KRİTİK NOKTA: FÜRST MEDISINSK LABORATORIUM

Norveç Milli Takımı, Fürst Medisinsk Laboratorium'da koronavirüs testlerine girdi. Sonuçlar burada ortaya çıktı. Ancak, Fürst içerisinde bile sadece birkaç görevli bu test sonuçlarını görebiliyordu. Test sonucunun çıkmasından dakikalar sonra TV2 ve VG bu bilgileri haberlerinde duyurdu.