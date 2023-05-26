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Galatasaraylı Pelin Öztekin'den şaşırtan Icardi itirafı: "Wanda olmasaydı düşünürdüm"

26.05.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Son hali sık sık gündem olan Öztekin, değişimiyle övgü topluyor. Galatasaray'a olan sevdasıyla da bilinen ünlü oyuncudan şaşırtan Mauro Icardi yorumu geldi.

Galatasaraylı Pelin Öztekin'den şaşırtan Icardi itirafı: "Wanda olmasaydı düşünürdüm"

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan oyuncu Pelin Öztekin verdiği kilolar sonrası değişimi ile dudak uçuklattı. Fanatik Galatasaraylı olan Pelin Öztekin yakışıklı Galatasaray oyuncusu Mauro Icari ile yakıştırılmasına espirili bir dille yanıt verdi.

1987 yılında İzmit'te doğan Pelin Öztekin, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk hayatına 2005 yılında Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Demet' rolüyle başladı.

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Bir dönem seyircileri ekranı başına kilitleyen BKM Mutfak ekibi ile birlikte Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli tiyatro programında yer aldı.

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Bir çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Çatı Katı Aşk dizisinde 'Süheyle Durmaz' rolünü canlandırmasının ardından bir süredir ekranlarda görünmüyor.

ŞAŞIRTAN MAURO ICARDI YORUMU

Galatasaraylı Pelin Öztekin takımın oyuncularından Mauro Icardi ile yakıştırılmasına karşılık: "Icardi göz bebeğimiz. Tipini beğeniyoruz, inkar da etmiyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel." sözlerine yer verdi.

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