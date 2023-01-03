Galatasaraylı taraftarlar Güntekin Onay'a tepki gösteriyor!

Sarı-kırmızılı taraftarlar Güntekin Onay'a tepki gösteriyor... Sivasspor-Galatasaray maçının ardından Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası eleştirilerde bulunan Onay'a tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçının ardından Güntekin Onay'ın sessiz kalmasını eleştiriyor.

"40 KİŞİ İZLEDİK, ANLAM VEREMEDİK" DEMİŞTİ

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından program açılışını "Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini 40 kişilik ekip olarak izledik ama bir anlam veremedik" şeklinde yapan Güntekin Onay, mücadelenin odağını direkt olarak bu noktaya çevirmişti.

ANTALYASPOR'UN OFSAYT POZİSYONUNA SESSİZ KALDI İDDİASI

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin iptal edilen golü sonrası sosyal medyada bu pozisyon gündem olmuştu. Güntekin Onay'ın programı bu pozisyona tam olarak değinmeden açması ve sonrasında "Tartışmalı pozisyonlar var ama bizim ardımızdan TRIO programında tartışılacak." demesi Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkardı.



