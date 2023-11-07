Galatasaraylı taraftarlardan Almanya'da 'Truva' operasyonu! Bayern Münih'i büyük sürpriz bekliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Grubunda 2. sırada yer alan ve son 16'ya yükselmek için galibiyet hedefleyen sarı - kırmızılıların taraftarları, Almanya'da büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

MANU DEPLASMANINDA DA YAPILMIŞTI

Old Trafford'daki Manchester United deplasmanında rakip takıma ait tribünlerden toplu bilet alarak stadyumda adeta Ali Sami Yen atmosferi oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, İngilizlere büyük şok yaşatmıştı. Ada medyası da günlerce bu atmosferi konuşmuştu.

ALMANYA'DA İLGİ BÜYÜK

Fanatik'in haberine göre Galatasaraylı futbolseverler, benzer bir şovu Bayern Münih deplasmanında da yapmaya hazırlanıyor. Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'daki gurbetçilerin Galatasaray'a ayrılan alan dışında, Münih taraftarının bulunduğu bölümlerden de toplu bilet almaya çalıştıkları öğrenildi.

Bayern Münih ile Galatasaray, 8 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te kozlarını paylaşacak.





