SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi! Bu senaryoyu hiç kimse düşünmemişti! Brezilyalıların Mauro Icardi iddiası ortalığı karıştırdı...

Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi! Bu senaryoyu hiç kimse düşünmemişti! Brezilyalıların Mauro Icardi iddiası ortalığı karıştırdı...

18.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrasında profesyonel futbol müsabakalarına mart ayına kadar ara verilmiş ve kulüpler; afet bölgesine yardımlarına devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyordu. Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için Brezilya basınında çıkan haberler ortalığı karıştırdı.

Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi! Bu senaryoyu hiç kimse düşünmemişti! Brezilyalıların Mauro Icardi iddiası ortalığı karıştırdı...

Transfer haberleri: Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle birlikte yasa boğulmuştu. Yaşanan felaketin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarına mart ayına kadar ara verildiğini açıklamış ve kulüpler yardım için adeta seferber olmuştu. Afet bölgesine destek için çalışmalarına devam eden takımlar arasında yer alan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor.

BREZİLYA BASINI, ORTALIĞI KARIŞTIRDI

AA-20230205-30181444-30181428-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Roma'dan Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu. Brezilya basınında çıkan haberler sonrasında ortalık karıştı.

'SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK VE...'

İddiaya göre Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini sonlandırarak Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmak istiyor.

Screenshot_6

Arjantinli futbolcunun transferinde sona gelindiği kaydedilirken, Icardi'nin Wanda Nara ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Brezilya'ya gitmek istediği aktarıldı. Konuyla ilgili Galatasaray'dan henüz bir açıklama gelmezken, taraftarlar durumu sosyal medyada endişeyle karşıladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

AA-20230205-30181444-30181443-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı
Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethettiBeşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti
Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Mauro Icardi Gremio galatasaray transfer atan kata verildi tff,

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Christian Atsu'dan acı haber geldi!

Christian Atsu'dan acı haber geldi!

'Son kez açıklayacağım' demişti! Josef 'Geri döneceğim' dedi, Ali Koç'tan özür diledi

'Son kez açıklayacağım' demişti! Josef 'Geri döneceğim' dedi, Ali Koç'tan özür diledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.