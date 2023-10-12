Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran itiraf! 'Transfer döneminde Sadio Mane ve Paulo Dybala ile görüştüm!'

Trendyol Süper Lig'de topladığı 22 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda da Bayern Münih'in arkasında 2. basamakta bulunuyor. Yaz transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşayan sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü birçok futbolcuyla da görüşme yaptığı ifade edilmişti. Uluslararası transfer aracısı George Gardi, sarı - kırmızılılar için görüştüğü isimlerle alakalı da bir itirafta bulundu.

TuttoMercatoWeb'e konuşan Gardi'nin Sadio Mane ve Paulo Dybala gibi isimlerden bahsetmesi, taraftarları heyecanlandırdı.

İşte George Gardi'nin sözleri;

"PSG'YE 5 KAT FAZLA TEKLİF GELDİ"

"Mauro Icardi, geçen sezon bitmeden önce geleceği için ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söylemişti. Bu yaz yaşanan her şey, onun prensip sahibi bir insan olduğunu tekrar ispat etti. Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinden 5 kat daha fazla teklifler geldi, astronomik teklifleri geri çevirdi. PSG'ye de Galatasaray'ın önerdiğinden 2 kat fazla teklifler yapıldı ama Icardi'nin duruşu nedeniyle PSG, Galatasaray'dan istediği rakamı düşürdü. Mauro'nun Galatasaray taraftarlarına duyduğu sevgi ve kulübün rekabetçi, hırslı vaatleri bu tercihi belirledi. Bu koşullar var olduğu sürece, bu güzel hikayeyi sorgulamak için hiçbir neden olmayacak."

"ZANIOLO'NUN HAYALİ..."

"Zaniolo, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi. Zaniolo'nun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Zaniolo için çok sayıda teklif vardı. Galatasaray ve Zaniolo, birlikte en iyi çözüme karar verdiler, bu da muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük satışı olacak, birkaç ay içinde kulübün kasasına iki kat kar kazandırabilecek bir oyuncu."

"ZIYECH, SANCHEZ VE NDOMBELE..."

"Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Avrupa'daki ve dünyadaki tüm kulüplerin kalite ararken İngiliz kulüplerine baktığını göz önünde bulundurmalısınız, elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonundan bahsediyoruz, 0'dan kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici."

"TORREIRA İÇİN TEKLİF VARDI"

"Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu, çünkü Başkan Lotito ile bir rakam da anlaşmıştım. Torreira'ya gelince, Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi."

"MANE, DYBALA VE AMRABAT"

Soru: Vecino bir fikirdi, sonra Ndombele seçildi. Transfer dönemi sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?

"Bu normaldir, çünkü bir müzakerenin sonucu, sonuçlanmadan asla bilinemez. Görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında, farklı nedenlerle müzakereye katılmamış olan Sadio Mané, Dybala, Amrabat'ı sayabilirim."

