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Galatasaraylıları üzen açıklamayı Erden Timur duyurdu! ''Beklentiye sokmak yanlış olur''

10.11.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımın şimdiki durumu ve transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamaları işaret eden Timur, taraftarların yıldız oyuncu beklenti içerisine girmemesi hakkında uyardı.

Galatasaraylıları üzen açıklamayı Erden Timur duyurdu! ''Beklentiye sokmak yanlış olur''

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, taraftara transfer için net mesajlar verdi. Dursun Özbek'in borç açıklamasının ardından konuşan Erden Timur, yıldız transferinin zor olduğunu söyledi.

"SON 15 YILINDA HEP İKİ YILDIZ"

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"Bundan daha fazla yıldız olur mu bilmiyorum. Galatasaray'ın son 15 yılında hep iki yıldız alınmış. Bu defa sayı 5'in, 6'nın üzerinde."

"YILDIZ BEKLENTİSİNE SOKMAK DA YANLIŞ OLUR"

"Takviye gereken noktalar olur ise transfer sezonunda hocamızın kararına bağlı. Malum başkanım da değindi. Futbolun maddi durumu belli. Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisine sokmak da yanlış olur."


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