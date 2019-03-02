Galaxy A10 alt seviyede rekabeti kızıştıracak

Samsung giriş ve orta seviyede strateji değiştiriyor. Çinli telefon üreticilerinin fiyat/performans cihazlarıyla büyük çıkış yakalaması, Samsung gibi pazarı domine eden şirketlerin işini hayli zorlaştırdı. Özellikle alt ve orta segmentte güç kaybeden firma, 2019’da oyundan kopmayacağını göstermek istiyor.

Galaxy A ailesinin son üyeleri bu yeni stratejinin ilk meyveleri sayılabilir. Bu bağlamda A30 ve A50’nin ardından A10 da beğeniye sunulan ürünler arasında yerini aldı.

Cihaz, Samsung’un Infinity-V adını verdiği su damlası çentiğine sahip bir panelle geliyor. 6.2 inç büyüklüğünde olan ekran, HD+ çözünürlüğüne sahip.

İşin daha tekniğine indiğimizde yine mütevazı özelliklerle karşılaşıyoruz. 1.35 GHz hızında çalışan 2 tane Cortex-A73 ve yine 1.35 GHz hızında çalışan 6 tane Cortex-A53 olmak üzere; toplamda 8 çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7884 yongaseti, cihazda görev alıyor. Bu yongasetine 2 GB kapasiteli RAM eşlik ediyor. Ayrıca 32 GB‘lık dahili depolama microSD kart girişiyle birlikte sunulmuş durumda.