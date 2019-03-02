Galaxy A10 alt seviyede rekabeti kızıştıracak

Samsung giriş ve orta seviyede strateji değiştiriyor. Çinli telefon üreticilerinin fiyat/performans cihazlarıyla büyük çıkış yakalaması, Samsung gibi pazarı domine eden şirketlerin işini hayli zorlaştırdı. Özellikle alt ve orta segmentte güç kaybeden firma, 2019’da oyundan kopmayacağını göstermek istiyor.
Galaxy A ailesinin son üyeleri bu yeni stratejinin ilk meyveleri sayılabilir. Bu bağlamda A30 ve A50’nin ardından A10 da beğeniye sunulan ürünler arasında yerini aldı.
Cihaz, Samsung’un Infinity-V adını verdiği su damlası çentiğine sahip bir panelle geliyor. 6.2 inç büyüklüğünde olan ekran, HD+ çözünürlüğüne sahip.
İşin daha tekniğine indiğimizde yine mütevazı özelliklerle karşılaşıyoruz. 1.35 GHz hızında çalışan 2 tane Cortex-A73 ve yine 1.35 GHz hızında çalışan 6 tane Cortex-A53 olmak üzere; toplamda 8 çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7884 yongaseti, cihazda görev alıyor. Bu yongasetine 2 GB kapasiteli RAM eşlik ediyor. Ayrıca 32 GB‘lık dahili depolama microSD kart girişiyle birlikte sunulmuş durumda.
Samsung su damlası çentiğinin içerisine 5 MP‘lik bir ön kamera yerleştirmiş. Oldukça vasat bir görüntüye sahip olan arka tarafta ise tekli 13 MP kamera bulunuyor.
Mart ayının ortalarında; mavi, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle birlikte satışa çıkacak olan Galaxy A10, Hindistan’da 120 dolar civarında bir fiyata sahip olacak.
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