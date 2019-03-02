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Galaxy A10 alt seviyede rekabeti kızıştıracak

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TEKNOLOJİ  | 02.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Samsung’un beklenen giriş seviyesi telefonu geldi. Birkaç gün önce tanıtılan Galaxy A30 ve A50’nin küçük kardeşi konumunda bulunan Galaxy A10, oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Galaxy A10 alt seviyede rekabeti kızıştıracak

Samsung giriş ve orta seviyede strateji değiştiriyor. Çinli telefon üreticilerinin fiyat/performans cihazlarıyla büyük çıkış yakalaması, Samsung gibi pazarı domine eden şirketlerin işini hayli zorlaştırdı. Özellikle alt ve orta segmentte güç kaybeden firma, 2019’da oyundan kopmayacağını göstermek istiyor.

Galaxy A ailesinin son üyeleri bu yeni stratejinin ilk meyveleri sayılabilir. Bu bağlamda A30 ve A50’nin ardından A10 da beğeniye sunulan ürünler arasında yerini aldı.

Cihaz, Samsung’un Infinity-V adını verdiği su damlası çentiğine sahip bir panelle geliyor. 6.2 inç büyüklüğünde olan ekran, HD+ çözünürlüğüne sahip.

İşin daha tekniğine indiğimizde yine mütevazı özelliklerle karşılaşıyoruz. 1.35 GHz hızında çalışan 2 tane Cortex-A73 ve yine 1.35 GHz hızında çalışan 6 tane Cortex-A53 olmak üzere; toplamda 8 çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7884 yongaseti, cihazda görev alıyor. Bu yongasetine 2 GB kapasiteli RAM eşlik ediyor. Ayrıca 32 GB‘lık dahili depolama microSD kart girişiyle birlikte sunulmuş durumda.

Samsung su damlası çentiğinin içerisine 5 MP‘lik bir ön kamera yerleştirmiş. Oldukça vasat bir görüntüye sahip olan arka tarafta ise tekli 13 MP kamera bulunuyor.

Mart ayının ortalarında; mavi, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle birlikte satışa çıkacak olan Galaxy A10, Hindistan’da 120 dolar civarında bir fiyata sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A10 galaxy A50

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