Galaxy A50 ve Galaxy A30’un TR satış fiyatları

Samsung, ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A50 ve A30 model akıllı telefonları, üst seviye telefonlarda görmeye alışık olduğumuz tasarım ve teknik özellikleri erişilebilir fiyatlarla piyasaya sunuyor.

Galaxy A50’nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2849 TL, Galaxy A30’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 2299 TL olarak açıklandı.

Galaxy A50 ve A30’u 31 Mart’a kadar kampanyaya dâhil mağazalardan ve internet sitelerinden satın alanlar kampanya koşullarını yerine getirmek kaydıyla 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazına da ücretsiz olarak sahip olma fırsatını yakalayabilecekler.

Aradığınız tüm Samsung cep telefonu modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da!

Galaxy A50

Galaxy A50 ve A30, daha uzun ömürlü batarya performansı ve 123 derece ultra geniş kamerası başta olmak üzere amiral gemisi cihazlarda görmeye başladığımız özelliklerle beraber geliyor. Daha çok üst seviye cihazlarda bulunan ekran içi parmak izi okuyucusu da buna dahil.

Galaxy A50 premium kamera özellikleri, uzun süre dayanan ve hızlı şarj edilebilen pili ve Sonsuz-U Tasarım ekranıyla dünyaya bağlı kalmanızı sağlıyor.