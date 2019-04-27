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Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

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TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji üreticisi, Galaxy A serisi ile üst segment telefonlara yeni bir soluk kazandırmıştı. Özellikle de geçtiğimiz ay tanıtılan A70 modeli damla çentiği ve üçlü kamera kurulumu ile büyük ses getirmişti. Samsung, bugün merakla beklenen A70 modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

Telefon, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. 21:9 formatındaki bu ekran Samsung’un Infinity-U tasarıma sahip. Bu tasarım sayesinde ön kamera damla şeklinde telefonun orta üst bölümüne yerleştiliyor.

Samsung, Galaxy A70 modelinde 32 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriyor. Telefonun arkasında ise 32 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 5 Megapiksel lens yer alıyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefonun iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM ile donatılan A70, 128 GB depolama birimi ile geliyor. Bu depolama microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırılabiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda 25W hızlı şarj desteği de yer alıyor. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefonun fiyatı ise 3.399 TL olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy a akıllı telefon
 

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