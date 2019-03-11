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Galaxy A8+ 2018, Android 9’a yükseltildi

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TEKNOLOJİ  | 11.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların en büyük dezavantajı güncellemeler konusunda verimsiz olmaları. Elbette bu durum tamamen üreticilerle alakalı diyebiliriz. Zira Google her yılın ikinci yarısında yeni Anrdoid sürümünün kararlı versiyonunu yayınlıyor.

Galaxy A8+ 2018, Android 9’a yükseltildi

Sonrasında üreticiler bu kararlı sürümü alarak kendi arayüzleri ile uyumlu hale getiriyorlar. Nitekim bu süreç bazen sanılandan çok daha uzun sürebiliyor. Örneğin Google son Anroid sürümü olan Pie’ın kararlı sürümünü yayınlayalı yaklaşık 8 ay oldu. Aradan geçen 8 aya rağmen hala Android Oreo kullanımında ısrarcı olan üreticiler mevcut.

Güncellemeler konusunda kullanıcılarını en çok üzen şirketlerin başında da Samsung geliyor. Global pazarda en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren isim olan Samsung, güncellemeler konusunda hayli yavaş bir isim. Zira Güney Koreli şirket, 2019’un Mart ayına gelmiş olmamıza karşın Pie güncellemelerini yeni yeni dağıtmaya başladı. Samsung’un Android Pie’a yükselttiği son model ise Galaxy A8+ 2018 oldu. Galaxy A8+ 2018 kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği Android Pie’ın dağıtımına geçtiğimiz günlerde başlandı.

Eğer Galaxy A8+ 2018 kullanıcısıysanız Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden gerekli kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Güncelleme henüz telefonunuza gelmemiş olabilir. Zira bu tarz güncellemelerin global anlamda tamamlanması bazen 1 -2 hafta sürebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy A8+ android 9

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