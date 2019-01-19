Galaxy A8 ve A9 için beklenen güncelleme geliyor

Samsung’un güncellemeler konusunda pek de başarılı bir şirket olmadığını biliyoruz. Güney Koreli teknoloji devi en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren isim olmasına karşın, yazılım desteği konusunda rakiplerinin gerisinde yer alıyor.

Pek çok üretici şu aralar orta segmentteki modelleri için Android Pie güncellemesini yayınlarken, Samsung üst segmentteki modelleri için bile güncellemeyi küresel olarak yayınlamış değil.

Güney Koreli şirket, Android Pie güncellemesi için hep 2019’u işaret ediyordu. Nitekim 2019’a girmemizle birlikte bazı Samsung modelleri için de Android 9 güncelleme tarihleri ortaya çıkmaya başladı.

Samsung tahmin edildiği üzere güncellemede önceliği Galaxy A8 ve Galaxy A9 modeline verdi. Geçtiğimiz gün hem A8 hem de A9, Wi-Fi Alliance’de Android 9 üzerinden sertifika alırken ortaya çıktı. Bu basit bir şekilde Galaxy A8 ve Galaxy A9 modelinin Android Pie ile test edildiği anlamına geliyor.

Henüz iki model için de kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Fakat genel kanı A9 ve A8 için merakla beklenen güncellemenin Nisan ayından önce yayınlanmayacağı yönünde. Muhtemelen Samsung işi ağırdan almaya devam edecektir. Az önce de belirttiğimiz üzere daha üst segment modeller için bile Android 9 güncellemesi tam anlamıyla yayınlanmış değil.

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