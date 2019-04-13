Galaxy A80, AnTuTu’ya konuk oldu

Teknoloji gündemini takip edenlerin de bileceği üzere Samsung’un orta segmentteki yeni modeli gücünü Qualcomm imzalı Snpadragon 730 yonga setinden alıyordu. GPU tarafında Adreno 618’den faydalanan bu yonga seti içerisinde 6 adet Kryo 640 çekirdeği barındırıyor.

Peki Snapdragon 730 yonga setine sahip Galaxy A80’nin performansı nasıl? Bu soru geçtiğimiz gün AnTuTu’da yanıt buldu.

AnTuTu’da performans testine giren Galaxy A80, 207082 puan aldı. Bu puanın orta segment bir model için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak A80’in özelliklerinden de bahsedelim. Az önce de belirttiğimiz üzere A80, Snapdragon 730’dan güç alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

6.7 inçlik SuperAMOLED ekranla gelen A80, 3700 mAh’lık bataryadan besleniyor. Telefonun arka kısmında 48MP + 8MP + ToF’dan oluşan 3’lü ana kamera modülü mevcut.

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29 Mayıs’ta raflardaki yerini alması planlanan telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

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