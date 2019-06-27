Galaxy F’in 5G versiyonu için ilk sertifika alındı

Galaxy S10, S10+, S10e ve S10 5G modelleri sorunsuz bir şekilde çıkışını gerçekleştirirken, Galaxy F ise bir takım ekran problemleri yüzünde satışa sunulmadan kızağa çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde Samsung’un Galaxy F ekranındaki problemleri aştığı ve bu telefonun Ağustos ayında tanıtılacak olan Note10 ile birlikte tekrardan satışa sunulacağı iddia edilmişti.

Fakat sızdırılan son bilgilere bakacak olursak, Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli ile ilgili başka planları da var.

Tüm dünyada hızla yaygınlaşmakta olan 5G yarışında geride kalmak istemeyen Samsung, bu bağlamdaki model sayısını da arttırmak istiyor. Hali hazırda S10 5G ile belli bir kitleye hitap eden

Güney Koreli şirket A90 5G ve Galaxy Fold 5G ile müşteri kitlesini arttırmanın peşinde.

Zira bu iki modelden Galaxy Fold 5G şimdiden FCC tarafından onaylanmış durumda. Galaxy F’in 5G versiyonunun da Note10 etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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