Galaxy F, MWC’de tanıtılabilir

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerine çalıştığı bilinen bir gerçek. Hatırlanacağı üzere bu konudaki ilk söylentiler 2015 yılında ortaya atılmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin bu taraftaki ilk prototopini göstermesi ise 2018’de gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Fold’u su yüzüne çıkarmıştı.

Galaxy Fold ya da daha çok bilinen ismiyle Galaxy F ilk sertifikasını geçtiğimiz gün aldı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı CMIIT’te ortaya çıkan Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli, ilk sertifikasını almış oldu. Bu Galaxy F’in Çin’de de satışa sunulacağı anlamına geliyor.

Samsung’un sertfikalar konusunda bu kadar aceleci olması Galaxy Fold’un önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde resmen tanıtılacağı anlamına geliyor olabilir. Sonuçta Samsung henüz telefonun özellikleri ve fiyatı gibi merak edilen konuları açıklamış değil.

Söylentiler ışığında konuşacak olursak, Galaxy Fold her anlamda premium düzeyde bir cihaz olacak. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan telefon sistemini 8GB RAM ile destekleyecek. 512GB’lık dahili depolama alanıyla gelecek modelin 6000mAh’lık bataryadan beslenmesi bekleniyor.

Katlandığında 4.58 inç, açıldığında ise 7.3 inçlik devasa bir ekrana sahip olması beklenen modelin en can alıcı noktası ise fiyatı. Galaxy F’in 1800 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

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