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Galaxy Fold her mağazada satılmayacak

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Samsung kısa süre önce tanıttığı katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Galaxy Fold her mağazada satılmayacak

Teknoloji dünyasını az çok takip edenlerin de bildiği üzere Samsung 2015 yılından bu yana katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyordu. Nihayet Güney Koreli teknoloji devinin bu bağlamdaki ilk modeli tanıtıldı. 20 Şubat’ta gerçekleşen Unpacked etkinliğinde ortaya çıkan Galaxy Fold, tasarımı ve kullanımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

1980 dolarlık etiketiyle beklentilerin üzerinde bir fiyatla duyurulan Galaxy Fold’un tüm Samsung mağazalarında sergilenmeyeceği ortaya çıktı.
Samsung’un önemli isimlerinden biri olan Kate Beaumont konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Galaxy Fold’un tasarımı üzerinde uzun süre araştırma yaptık. Pek çok prototip denedik. Sonuç olarak ekranın korunabilmesi adına içe doğru katlanan yapıda karar kıldık. Galaxy F yapı itibariyle premium bir cihaz. Bu cihazı satın alanların konsiyerj benzeri bir hizmet ve deneyime sahip olduklarından emin olmalıyız. Tam olarak bu sebepten ötürü Galaxy F tüm mağazalarda sergilenmeyecek”

Görünen o ki Samsung yeni amiral gemisi modelinin belli bir zümreye hitap etmesini istiyor. Zaten 1980 dolarlık bir fiyatla satışa sunulan telefonun, genele hitap etmesi beklenemez. Fakat Güney Koreli şirketin Galaxy F’ten öyle uçuk satış rakamları beklemediği de net bir şekilde ortada. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold

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