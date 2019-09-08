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Galaxy Fold siparişleri yine iptal edildi

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TEKNOLOJİ  | 08.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Galaxy Fold modelini yeniden tanıtan Samsung, bu tanıtımdan önceki tüm ön siparişleri iptal ettiğini açıkladı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Galaxy Fold siparişleri yine iptal edildi

Samsung katlanabilir ekran teknolojisine sahip ilk modeli olan Galaxy Fold’u bu yılın başlarında tanıtmıştı. Galaxy S10 modelleri ile eş zamanlı olarak tanıtılan Galaxy F bir türlü satışa sunulamadı. Telefon satışa çıkmadan önce bazı mecralara gönderilen test sürümlerinde, ekran ve katlanma mekanizmasında ortaya çıkan sorunlardan ötürü, Güney Koreli şirket geri adım atmak zorunda kaldı.

Galaxy F’i tekrardan masaya yatıran Samsung, özellikle katlanma mekanizması üzerinde önemli güncellemeler yaptı. Nitekim bu güncellemelerin akabinde Galaxy Fold geçtiğimiz günlerde yeniden tanıtılmıştı.

Güney Koreli şirket, Galaxy F’i daha önceden ön sipariş ile satın almış olanların bu taleplerinin iptal edildiğini açıkladı. İşin iyi yanı ise, Galaxy F ön siparişi vermiş olup da şimdiye kadar iptal talebinde bulunmayanlara Samsung tarafından 250 dolarlık hediye çeki verilecek olması.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Yeniden tanıtılan Galaxy F 6 Eyül’de Güney Kore’de, 18 Eylül’de ise Fransa, Almanya, İngiltere ve Singapur’da satışa çıkacak. Telefonun ABD’deki satış tarihi ise 27 Eylül.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Fold

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