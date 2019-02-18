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Galaxy M20 ön siparişe açıldı

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TEKNOLOJİ  | 18.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Samsung’un teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkati çeken Galaxy M20 akıllı telefonu ön siparişe özel kampanyalarla satışa sunuldu.

Galaxy M20 ön siparişe açıldı

Samsung’un Ocak ayı sonunda tanıttığı Galaxy M20 model akıllı telefonu ön siparişe özel kampanyalarla birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Hindistan’da ilk an itibariyle büyük ilgi gören ve tüm stokları tükenen Galaxy M20; 6,3 inç Full HD+ çözünürlükte Sonsuz-V Ekran, Ultra-Geniş Açı destekli çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi ile beklentilerin ötesine geçiyor.

Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan  M20, 15 Şubat itibariyle ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Samsung M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor. %90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatı 1.799TL olan Samsung M20 ön siparişe özel kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabilen Samsung Online Mağaza’dan 15 Şubat – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Samsung M20 satın alan ilk 1000 kişiye, 1 Yıllık Digiturk Evin Yıldızı Paketi, Dizi Paketi ve Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezon sonuna kadar Sporun Yıldızı Paketi hediyelerini kazanma fırsatı sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy M20

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