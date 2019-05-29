Galaxy M30 için Android Pie güncellemesi geldi

OTA üzerinden sunulan yaklaşık olarak 1.14 GB büyüklüğündeki bu güncelleme ile sistemdeki hatalar düzeltiliyor ve kamera performansında gözle görünür artış sağlanıyor.

M30, 6.38 inç büyüklüğünde FHD+ ekran ile geliyor. S-AMOLED teknolojisi ile gelen M30’un ekranı 19.5:9 oranında ve 394 PPI değerine sahip. Telefonun kalbinde ise Samsung’un kendi yonga seti olan Exynos 7904 yer alıyor.

Samsung Exynos 7904, 2 adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A73 işlemci + 6 adet 1.6 GHz hızında çalışan Cortex A53 işlemcilerin oluşuyor.

Toplamda 8 çekirdekli bir deneyim sunan Exynos 7904‘e 4 GB RAM ve 6 GB RAM eşlik ediyor. Telefonun grafik biriminde ise Mali G73 MP2 yer alıyor.

4 GB RAM + 64 GB ROM ve 6 GB RAM + 128 GB ROM seçeneği ile gelen M30’da 512 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı yer alıyor. M30’un arka bölümünde f/1.9 13 Megapiksel RGB + f/2.2 5 Megapiksel derinlik sensörü + f/2.2 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise f/2.0 değerinde 16 Megapiksellik kamera bulunuyor.

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