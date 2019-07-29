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Galaxy Note 10 23 Ağustos’ta kargolanmaya başlanacak

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Telefonu ön siparişle almak isteyen kullanıcılar, cihazlarını rezerve etmeye başladılar. Web sayfasında belirtilen çıkış tarihi ise 23 Ağustos olarak gösteriliyor.

Galaxy Note 10 23 Ağustos’ta kargolanmaya başlanacak

Samsung, web stiesi üzerinden 7 Ağustos’a kadar ön sipariş verecek kullanıcılar içinse başka Samsung ürünlerinde kullanılabilecek 50 dolarlık indirim kuponu da veriyor.

Firma ayrıca eski telefonunu getirene, telefonun modeline ve durumuan göre, 600 dolarlık indirim de sağlıyor. Bu da eski Galaxy Note telefonunu yenisiyle değiştirmek isteyenler için 600 dolarlık bir avantaj anlamına geliyor.

Galaxy Note 10’da Snapdragon 855 işlemci, 8GB veya daha fazla RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy Note 10

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