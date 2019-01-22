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Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi yayınlandı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Samsung, Android Pie için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Galaxy S9 için Android Pie güncellemesini sunan firma, şimdi de Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesini yayınladı.

Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi yayınlandı!

Güney Koreli firma 2018’in son günlerinde Galaxy S9 ailesi için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlayarak büyük bir sürpriz yapmıştı. İlk etapta sorunlara neden olan bu güncelleme kısa süre içerisinde sorunlarından arınmıştı. Samsung, şimdi ise Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesini Türkiye’de indirime sundu.

Galaxy Note 9 için yayınlanan Android 9.0 Pie güncellemesi yaklaşık olarak 1.6 GB büyüklüğünde. 1 Ocak 2019 tarihli Google’ın Android güvenlik yamalarını da barındıran bu güncelleme ile One UI arayüzü de sisteme ekleniyor.

Samsung’un firma tarihindeki en iyi arayüzü olan One UI sayesinde, Note 9 daha akıcı bir deneyim sunuyor. Kullanıcı dostu olan One UI arayüzü ile karanlık temanın da sisteme eklendiğini belirtelim.

OTA üzerinden sunulan Android 9.0 Pie güncellemesini yüklemeden önce cihazınızın yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi durumda yaşanabilecek hatalardan dolayı verilerinizi kaybetme ihtimaliniz bulunuyor.

Samsung, Şubat ayında ise Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 modelleri için Türkiye’de Android 9.0 Pie güncellemesini indirime sunacak. Son olarak Şubat ayında tanıtılacak olan Galaxy S10 modellerinin de kutusundan Android Pie ile çıkacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
samsung android güncelleme akıllı telefon

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