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Galaxy S10 5G ile PUBG 1.5 dakikada iniyor!

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Dünya şu aralar 5G teknolojilerine yoğunlaşmış durumda. Malum, bazı ülke ve bölgelerde 5G kullanımı resmi olarak başladı. Nitekim sayılı birkaç operatör de müşterilerine 5G hizmeti sunmaya başladılar. Sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Verizon da bu operatörlerden biri.

Galaxy S10 5G ile PUBG 1.5 dakikada iniyor!

Samsung’un 5G konusundaki stratejik ortağı olan Verizon, geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 5G modelini 1300 dolardan satışa sunmuştu. Şirketin önde gelen isimlerinden biri olan George Koroneos, eline aldığı S10 5G ile bir hız testi gerçekleştirdi. Gerçekleşen hız testi sonucunda, S10 5G’nin mobil veri üzerinden 1Gbps hızlara eriştiği görüldü.

Peki bu testler gerçeği ne kadar yansıtıyor? Eğer 5G istasyonunun hemen dibindeyseniz ve istasyona bağlı cihaz sayısı, eldeki parmak sayısını geçmiyorsa gerçekten de 1Gbps hızları görmek mümkün.

Fakat kalabalık bir bölgede, 5G istasyonuna hayli uzaktaysanız bu hızları görmeniz hayal diyebiliriz.

Zira 5G üzerine yapılan tarafsız testler bu teknolojinin hali hazırda kullandığımız LTE’den pek de farklı olmadığını gözler önüne seriyor.

Elbette 5G’nin henüz çok yeni bir teknoloji olduğunu da unutmamak gerekiyor. Muhtemelen birkaç yıl sonra gerçekten de 5G üzerinden 1Gbps hızları görmek mümkün olabilir. Fakat günümüz koşullarında bu pek de reel durmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 5G PUBG

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