Galaxy S10’a dört renk eşlik edecek

Samsung’un amiral gemisi S10 ailesini tanıtmasına yalnızca birkaç gün kaldı. Büyük merakla beklenen yeni serinin teknik detaylarının yanında, tasarımsal unsurlar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak serinin ana modelinin sahip olacağı kırmızı renk basına sızdırılmış durumda.

Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre ana model; beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç ayrı renge sahip olacaktı. Öte yandan S10’un “kırpılmış” versiyonu S10e için sarı renk geçtiğimiz günlerde basında boy göstermişti. Bugün ise yepyeni bir renk daha ortaya çıktı; görünüşe göre ana modele kırmızı da eklenerek renk seçeneği dörde çıkarılacak. Ancak bu rengin hemen lansmanda tanıtılıp tanıtılmayacağı belli değil. Güney Koreli şirket kırmızı rengi birkaç ay sonra da piyasaya sürebilir.

Sızıntının kaynağı Çin için kırmızı oldukça anlamlı bir renk. İnsanların önemli bir kısmı kırmızıyı, kısmet ve mutluluğun sembolü olarak görüyor. Dolayısıyla bu rengin Çin pazarında ilgi görmesi firmanın beklentileri arasında olabilir.

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