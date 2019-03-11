Galaxy S10 ABD’de satış rekorları kırıyor

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre, Galaxy S10 modelleri ABD’de Samsung’un kendi satış rekorunu kırmayı başardı. Yetkililer tam bir rakam açıklamasalar da Galaxy S10 modellerinin şimdiye kadar en çok satan Samsung modelleri olduğunu belirttiler. Bu satışların büyük bir bölümünü ise S10+ modelinin oluşturduğu söyleniyor.
Samsung’un ABD’de Apple’ın evinde bile böyle bir başarı yakalamış olması son derece önemli bir oldu. Elbette bu tesadüfi bir başarı değil. Zira Samsung’un en uç modeli olan Galaxy S10+, iPhone XS Max’a oranla 100 dolar daha ucuz. Dolayısıyla bu müşteriler için önemli bir kıstas diyebiliriz.
Bu fiyat hususu sadece ABD için geçerli değil. Ülkemizde de Galaxy S10+ modeli 7500TL’den satılırken iPhone XS Max için 11.000TL civarında ücretler talep ediliyor. Dolayısıyla Samsung’un bu nesilde hayli başarılı bir fiyatlandırma politikası izlediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Muhtemelen Apple da bu yıl açıklayacağı yeni iPhone modellerinde daha mantıklı bir fiyatlandırmaya gidebilir. Bekleyip göreceğiz.
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