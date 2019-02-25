Galaxy S10 almak ne kadar mantıklı?

Samsung uzun bir süredir merakla beklenen yeni S serisi modellerini 20 Şubat’ta düzenlediği özel bir etkinlikle tanıttı. Güney Koreli şirket Unpacked etkinliğinde 4 farklı akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Bu modeller, Galaxy Fold, Galaxy S10E, Galaxy S10 ve S10+’tı. Nitekim tanıtımın ardından Galaxy Fold haricindeki modeller ülkemizde de satışa sunuldu. Açık konuşmak gerekirse Galaxy serisinin yeni modellerinin 7000TL üzerinde fiyatlarla karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Malum Samsung’un başlangıç modeli olan S10E de aynı iPhone XR gibi 749 dolarlık bir etikete sahip. Hal böyle olunca Apple gibi Samsung’un da Türkiye’de 7000TL’yi başlangıç fiyatı olarak baz alacağı düşünülüyordu. Fakat Güney Koreli şirket adeta herkesi ters köşe yaptı. Yeni Galaxy S modelleri beklentilerin çok daha altında etiketlerle satışa sunuldu. Samsung Apple’ın 7399TL değer biçtiği 749 dolarlık etiket için yalnızca 5499TL istedi. 10000TL’ye yaklaşan fiyatıyla tepki çeken iPhone XS’in eşdeğerinde bulunan Galaxy S10’un fiyatı ise 6599TL. Şimdi bu iki model arasında kıyasa girmeye gerek yok. Zira merak edenler aşağıdaki linkten S10 ve iPhone XS karşılaştırmasına göz atabilirler.

Bu yazımızın konusu ise 6599TL verilip Galaxy S10 alınır mı? İşte bu sorunun yanıtı. Fiyatlar hala normalin üzerinde



Öncelikli olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları, hala normal koşulların çok üzerinde. Malum, pek çok yabancı ülkede asgari ücret üzerinden maaş alan insanlar, tek bir maaşları ile diledikleri telefonu satın alabiliyorlar. Ülkemizdeki durum ise biraz daha farklı. Asgari ücret 2020TL seviyelerinde. Dolayısıyla bu ücret ile üst segment değil, pek çok orta segment modeli almak bile mümkün değil. Bu sebepten ötürü ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarının hala beklenenin üzerinde seyrettiğini söylememiz gerekiyor. Bahse konu Galaxy S10’u satın almak için bile ortalama olarak 4 aylık asgari ücreti gözden çıkarmak gerekiyor. O yüzden Galaxy S10 alınır mı sorusunu maddi koşullardan ziyade, ülkemizde akıllı telefon fiyatları üzerinden değerlendireceğiz. Galaxy S10 almak ne kadar mantıklı?



Eğer bugün bir üst segment akıllı telefon satın almak isterseniz önünüzde geniş bir seçenek yelpazesi olduğunu göreceksiniz. Malum Çinli üreticilerin yeni nesildeki amiral gemisi modelleri 4000TL ile 5000TL bandından fiyatlarla satılmakta. Fakat bu telefonların pek çoğunun SAR değeri normallerin biraz üzerinde.