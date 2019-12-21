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Galaxy S10 Lite Almanya kaynaklı bir raporda ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Samsung önümüzdeki günlerde üst segmentteki model yelpazesine iki yeni üye daha ekleyecek. Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite.

Galaxy S10 Lite Almanya kaynaklı bir raporda ortaya çıktı

Teknoloji gündemini uzun süredir meşgul eden bu iki modelin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi. Almanya kaynaklı bir rapora göre hem S10 Lite, hem de Note 10 Lite önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Hatta bu raporda telefonların özellikleri de net bir şekilde gözler önüne serildi.

Almanya kaynaklı raporda ortaya çıkan özellikler ile daha önceden sızdırılmış olan özellikler arasında hiçbir fark bulunmuyor.
Yani hem S10 Lite hem de Note 10 Lite daha önce de iddia edildiği üzere Qualcomm’un üst seviye yongası Snapdragon 855 ile gelecekler. Telefonlar tasarım ve teknik donanım açısından birbirinden çok farklı olmayacak. Note 10 Lite modelinin en önemli özelliği ise S-Pen desteğine sahip olması.

8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile gelecek olan modeller microSD kart desteği sayesinde 1TB’a kadar depolama desteği sunacaklar.

Kutudan çıktığında her iki model de Samsung One UI 2.0 destekli Android 10 ile çalışacak.

Samsung’un lite olarak kategorize ettiği modelleri 700 euro’nun altında etiketlerle satışa sunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 Lite samsung

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