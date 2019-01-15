Galaxy S10 LPDDR5 RAM ile hız canavarı olacak

Samsung, 20 Şubat 2019 tarihinde Galaxy S10 ailesi ile karşımıza çıkacak. 3 farklı modeli tanıtması beklenen firma için bugün bomba gibi bir iddia geldi. Söylenenlere göre; Galaxy S10’un tüm modelleri LPDDR5 RAM ile gelecek. Peki, LPDDR5 telefonun performansını nasıl etkileyecek?

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modellerinin gücünü Samsung’un yeni nesil yonga seti Exynos 9820‘den gücünü alması bekleniyor. Bu iki modelde de 6 GB RAM‘in yer alacağı söyleniyor. Galaxy S10’un sağ üst bölümünde tek ön kamera Galaxy S10 Plus’ın ise çift kamera yer alacak.

Firmanın son amiral gemisi Galaxy S9 modelinde LPDDR4X RAM modülü yer alıyor. Galaxy S10, LPDDR5 RAM’i sayesinde bir önceki nesle göre tam 1.5 kat daha fazla performans sunacak.

Bu performansın sadece RAM konusunda yaşanacağını Exynos 9820 ile performansın daha da katlanacağını belirtelim.

Yapay zeka ile güçlendirilecek olan Exynos 9820‘nin henüz nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyor. Umarız Exynos 9820, Apple’ın A12 yonga setinden daha fazla performans sunar ve iki firma arasındaki dengeler korunur.

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