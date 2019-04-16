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Galaxy S10 parmak izi okuyucusu için güvenlik güncellemesi aldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 16.04.2019 08:31 | Son Güncelleme

3D baskı ile parmak izi okuyucusu kandırılabilen Galaxy S10, bu güncelleme ile daha güvenli bir deneyim sunuyor.

Galaxy S10 parmak izi okuyucusu için güvenlik güncellemesi aldı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile büyük beğeni toplamıştı. Oldukça hızlı çalışan ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, geçtiğimiz günlerde 3D baskı ile kandırılması ile büyük olay olmuştu. Samsung, Note 7 zamanından da hatırlayacağınız üzere başarılı bir şekilde yürüttüğü kriz politikasını bu olay için de uyguladı ve bu açığı hızlı bir şekilde kapattı.

Samsung’un Galaxy Store uygulaması üzerinden yayınlanan 7 MB büyüklüğündeki güncelleme ile Galaxy S10’un parmak izi okuyucusu artık daha güvenli hale geliyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, parmak izi okuyucusunun daha hızlı ve stabil bir şekilde çalıştığını söylüyor.

Eğer güvenliğinize önem veriyorsanız, Galaxy Store üzerinden yayınlanan bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Son olarak aylık olarak yayınlanan Android güvenlik güncellemelerini yüklemeniz gerektiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10 3D baskı

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