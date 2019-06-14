Mynet Trend

Galaxy S10, selefine göre daha iyi bir satış grafiği ortaya koyuyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon sektörünün lider ismi konumunda bulunan Samsung, önümüzdeki dönemde yeni amiral gemisi modeli Note10’u tanıtacak. Peki Note10’un çıkış arifesinde Galaxy S10 satışları nasıl gidiyor?

Galaxy S10, selefine göre daha iyi bir satış grafiği ortaya koyuyor

Gelen son raporlara göre Samsung’un geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı S10 modelleri, selefine göre (S9) çok daha başarılı bir çizgi yakalamış durumda.

Daha önce Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde S10’un S9’dan çok daha fazla talep gördüğüne ilişkin raporlarla karşılaşmıştık. Bunlardan sonuncusu Hollanda’dan geldi. Samsung Hollanda tarafından yapılan açıklamada S10, S10e ve S10+ satışlarının geçtiğimiz yıl satışa sunulan S9 modellerine kıyasla yüzde 31 daha iyi olduğu belirtildi.

Elbette bu rakamlar iki modelin çıkışından sonraki süreleri kapsıyor. Yani S9 modellerinin çıkışından sonraki 3 ay içerisinde yaptığı satışlarla, S10 modellerinin ayı süreçteki satışları kıyaslanmış.
Bu farkın ortaya çıkmasında delikli ekran tasarımının ve artan kamera sayısının önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse S10 modelleri S9 modellerine kıyasla çok daha modern bir görüntüye sahip.

Mayıs’ta en çok otomobil satan markalar

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
21 gün bekleme süresine sahip21 gün bekleme süresine sahip
Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecekGalaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
telefon samsung Galaxy S10

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Sosyal medyada en çok Eren Bülbül'ün karnesi paylaşıldı

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine kadar devam edecek

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşinin vücudu olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mate 20X 5G sertifkasını aldı

Mate 20X 5G ile ilgili flaş gelişme

21 gün bekleme süresine sahip

21 gün bekleme süresine sahip

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

AMD Radeon Adrenalin 19.6.1 güncellemesi yayınlandı

Beklenen güncelleme yayınlandı

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

5G teknolojisini ne zaman kullanacağız

The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın devam oyununu duyurdu

The Legend of Zelda devam oyununu duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.