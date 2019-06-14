Galaxy S10, selefine göre daha iyi bir satış grafiği ortaya koyuyor

Gelen son raporlara göre Samsung’un geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı S10 modelleri, selefine göre (S9) çok daha başarılı bir çizgi yakalamış durumda.

Daha önce Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde S10’un S9’dan çok daha fazla talep gördüğüne ilişkin raporlarla karşılaşmıştık. Bunlardan sonuncusu Hollanda’dan geldi. Samsung Hollanda tarafından yapılan açıklamada S10, S10e ve S10+ satışlarının geçtiğimiz yıl satışa sunulan S9 modellerine kıyasla yüzde 31 daha iyi olduğu belirtildi.

Elbette bu rakamlar iki modelin çıkışından sonraki süreleri kapsıyor. Yani S9 modellerinin çıkışından sonraki 3 ay içerisinde yaptığı satışlarla, S10 modellerinin ayı süreçteki satışları kıyaslanmış.

Bu farkın ortaya çıkmasında delikli ekran tasarımının ve artan kamera sayısının önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse S10 modelleri S9 modellerine kıyasla çok daha modern bir görüntüye sahip.

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